Аукционный дом Monaco Legends, скорее всего, обманул покупается и «хорошо накрутил цену», продав ему «часы Путина», потому что президент России не имеет к ним отношения. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, аукционный дом, скорее всего, обманул какого-то покупателя, хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Это абсолютная уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме», — заявил Песков.

Часы, владельцем которых назвали человека по имени Владимир Владимирович Путин, продали на аукционе в Монако за 1,054 миллиона евро. В аукционном доме ранее заверили, что часы марки Patek Philippe были куплены «одним важным человеком для Владимира Путина». Представители дома подчеркнули, что в 99,9% случаев в сертификате качества часов указано реальное имя их владельца. В этом случае там вписано имя Vladimir Vladimirovic Putin «как лица, получающего подарок».

Часы Patek Philippe 5208P Triple Complication оснащены платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом. Купить их могут только «особые клиенты» по специальному заказу. Их максимальная цена составляет около полутора миллионов евро.