В рамках подготовки к зимним Олимпийским играм в Южной Корее компания LG провела испытания новых роботов, которым предстоит работать в аэропортах страны.

Как передает Life.ru, в международном аэропорту Инчхон в Сеуле заступили на службу два последних прототипа роботов LG: робот-проводник и робот-уборщик. Робот-гид будет перемещаться по терминалам и сообщать путешественникам информацию о рейсах. Чтобы узнать время и место посадки, пассажиры могут отсканировать свой посадочный талон и попросить робота проводить их до места. Устройство знает четыре языка — корейский, английский, китайский и японский.

Робот уборщик, по заявлению представителей LG, «обнаруживает области, которые больше всего нуждаются в уборке, запоминает их и вычисляет наиболее удобные маршруты, чтобы до них добраться». Создатели отмечают, что данные продукты демонстрируют стремление компании «развивать и расширять бизнес по продаже роботов».

На сервисе YouTube опубликован видеоролик, посвященный роботам LG, которые были презентованы на CES в начале 2017 года. Среди показанных устройств были роботы — работники аэропорта.