Канадскому певцу Джастину Биберу запретили въезд в Китай за «плохое поведение», передает Газета.ру.

В 2017 году музыкант должен выступить в Азии в рамках мирового тура Purpose. У него запланированы выступления в Индонезии, Японии, Сингапуре, на Филиппинах, а также в Гонконге.

Но на территорию материкового Китая артист попасть не сможет. Как заявили местные власти, Бибер – талантливый исполнитель, но вместе с тем он «неоднозначный молодой иностранный певец», который неоднократно демонстрировал «дурное поведение».

Конкретных примеров в пекинском управлении культуры не привели. Однако там выразили надежду, что Бибер сможет вести себя лучше.

В 2013 году певец выступал в КНР. Тогда музыканта сфотографировали у Великой Китайской стены, куда его поднимали телохранители.