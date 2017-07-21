Известная российская правозащитница Людмила Алексеева категорически отрицает факт «целования рук» президента России Владимира Путина.

Об этом она рассказала в комментарии «Обозревателю».

Отвечая на просьбу пояснить, когда и при каких обстоятельствах была сделана видеозапись, на которой правозащитница якобы целует руки президенту России, она заявила: «Никогда этого не было! Ну что я, идиотка, что ли?!»

«Но на видео зафиксирован поцелуй», — возразил журналист. «Значит, какая-то сволочь сделала подтасовку», — заявила Алексеева.

Она рассказала, что 20 июля, в день ее 90-летнего юбилея, к ней приехал Владимир Путин. Президент поздравил ее и провел в доме правозащитницы несколько минут. «Президент приехал примерно в 12-13 часов. Мы жали друг другу руки, но целовать!? Не оскорбляйте меня!» — возмутилась правозащитница.

Она также пожаловалась на то, что из-за нашумевшего 4-секундного видеоролика ее телефон разрывается. «Я встала и до сих пор не могу позавтракать, потому что разговариваю по телефону», — сказала она.