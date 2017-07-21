Неясно какой стране передавала информацию арестованная сеть

В результате принятых сотрудниками Службы государственной безопасности контрразведывательных мер при попытке покинуть страну был задержан Мухтар Ягубов, пытавшийся вывезти из страны по поручению органов иностранных спецслужб малогабаритные электронные носители информации, в которых содержалась шпионская информация, собранная в Азербайджане незаконным путем.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ, по факту государственной измены были разоблачены и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Ягубов Мухтар Джамал оглу, Ахмедов Шакир Ханлар оглу, Зейналлы Зека Абыш оглу, Аббасзаде Сабухи Октай оглу, Нуриев Хадушукюр Маджид оглу и Гусейнов Кямаледдин Исахан оглу.

В результате оперативно-следственных мероприятий была выявлена их переписка с иностранными спецслужбами и обнаружены материалы различного характера, которые предусматривались для передачи. Кроме того, было установлено, что эти лица по поручению органов иностранных спецслужб собирали конфиденциальную информацию об органах безопасности, Вооруженных силах Азербайджанской Республики, о принимаемых в стране мерах безопасности, была выявлена деятельность группы по попытке оказать влияние на чиновников, общественных деятелей и другие круги в Азербайджане.

Как отмечает эксперт по безопасности и политическим вопросам Арзу Нагиев, если кто-то был арестован по обвинению в госизмене, значит это результат длительных наблюдений структуры, занимающейся оперативно-розыскной деятельностью:

«Попытка сбежать из страны одного из шпионящих в пользу зарубежной страны лиц – это шаг для передачи собранного материала заказчику. Поэтому он был арестован на границе. Кроме того, для возбуждения уголовного дела по этой статье должны быть объект, субъект, объективные и субъективные стороны. Вероятнее всего, во время следствия все это будет полностью реализовано».

По мнению эксперта, главным вопросом является факт шпионства:

«Если задержанный Мухтар Ягубов попытался вывезти из Азербайджана собранные шпионским путем материалы на малогабаритных электронных носителях, значит он долго готовился к этому. Он выполнил иностранный заказ. Интересно, каким образом этот человек раздобыл представляющую государственную важность информацию? Естественно, это будет подробно расследовано. Насколько я знаю, среди собранных шпионской сетью материалов имеется секретная, полностью секретная и представляющая государственную важность информация. Очень важно знать, из чего именно она состоит».

А.Нагиев полагает, что в ходе следствия число арестованных может быть увеличено:

«Полагаю, что у оперативных органов имеется необходимая информация об этой сети и ее деятельности».

Бывший высокопоставленный сотрудник органов спецслужб внес ясность в вопрос, почему не отмечено, на какое государство работала разоблаченная шпионская сеть:

«Во время следствия невозможно обнародовать эту информацию. Дело в том, что заказчиками могут быть 3-4 страны. То есть, если кого-то задерживают на границе какой-то страны, это не значит, что он везет информацию именно туда. Я уверен, что уже уточнено, кто заказчик, однако эта информация не обнародуется, так как должна быть доказана следствием. Кроме того, в органах спецслужб имеется такое понятие, как «под третьим флагом». То есть кто-то может шпионить на территории какой-то страны под третьим флагом для другой страны. По этой причине пока не обнародуется информация, на основе заказа какой страны эти шпионы предали Азербайджан».

Комментируя арест членов шпионской сети, бывший первый заместитель спецслужбы Азербайджана Сульхаддин Акпер заявил, что заявление для общественности должно быть объективным, всесторонним и полным, оно не должно вызывать вопросов у общества:

«Информация не полная. Должно было быть указано, на спецслужбы какого государства работали арестованные лица».

Как отмечает С.Акпер, анализ подобной информации показывает, что обычно конкретное государство не называется в случаях, связанных со спецслужбами России:

«В практике есть такие случаи, когда точно известно, что задержанные связаны с Россией, но упоминается другое государство».

С.Акпер выразил отношение к мнению, что тот факт, что собранные в Азербайджане материалы пытались вывезти на электронных носителях говорит о непрофессиональности:

«Да, в век интернета и специальных программ выглядит странно желание вывезти информацию на дисках или флешках. Но сейчас есть такие носители, когда их открываешь, то видишь, что там записан какой-то концерт или игра. У каждой спецслужбы свои методы передачи информации. Но когда на этот диск с концертом или игрой записывается специальный код, то появляются снятые шпионами видео и информация».

По словам С.Акпера, так как Азербайджан расположен в регионе, где столкнусь крупные силы, он представляет интерес для спецслужб многих государств:

«Большинство азербайджанцев не осознают, в какой географии они проживают. С геополитической точки зрения Азербайджан расположен в очень сложном пространстве. В геополитики есть понятия «Хартленд — Римленд». Хартленд – это Россия, Римленд – береговая полоса на территории океана. Азербайджан расположен между Хартлендом и Римлендом. Поэтому он всегда превращается в поле боя в борьбе за Хартленд или Римленд. Географически мы находимся в середине геополитической войны между Россией и США и их союзниками. Кроме того, мы находимся между Россией и Ираном. Занимающиеся мировой политикой знают, что Азербайджан был частью государства Гаджаров. Хоть большинство азербайджанских тюрков не понимают этого, но занимающиеся мировой политикой хорошо это знают. В настоящее время Азербайджан находится в состоянии войны. Судьба Азербайджана не решена. С другой стороны, в регионе, где расположен Азербайджан, развернулась геополитическая, геостратегическая, геоэкономическая, геокультурная борьба. С геоэкономической точки зрения наша судьба относительно решена. Наша геокультурная судьба известна – большая часть населения исповедует исламскую религию. Но этого нельзя сказать с точки зрения геополитики и геостратегии. Азербайджан не сделал своего стратегического выбора. Азербайджан не избрал путь в НАТО и не присоединился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Власти полагают, что выбор нейтрального пути более безопасен. Но все совсем наоборот. Азербайджан – маленькое государство, и пока он не сделает своего стратегического выбора, будет подвергаться двустороннему давлению – как со стороны России, так и со стороны Запада. Если Азербайджан войдет в ОДКБ, то как в советское время, его границы будет охранять Россия. Системы противовоздушной обороны должны будут быть объединены с аналогичными системами России. Или же Азербайджан должен присоединиться к НАТО и ЕС и перейти под зонт систем безопасности НАТО. Пока Азербайджан не сделает этого выбора, он будет представлять особый интерес для зарубежных спецслужб».