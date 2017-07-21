Президент России Владимир Путин сегодня встретится в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня же поздним вечером состоится рабочий контакт в Сочи президента Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева», — рассказал он.

Песков отметил, что в пятницу Путин проведет день в Сочи, где посетит образовательный центр «Сириус», познакомится с его работой, проведет заседание попечительского совета центра и пообщается в прямом эфире с детьми.

Официальная Москва ранее опровергла публикацию в российской прессе о том, что Кремль пытается организовать встречу президентов Армении и Азербайджана. «Это не соответствует действительности», – сказал накануне официальный представитель МИД РФ.