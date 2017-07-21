Сегодня в Бакинском военном суде продолжился процесс по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехдиева.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева по эпизоду в связи с 1-м заместителем главы ИВ Хазарского района Алекбера Гейдарова показания дал бывший сотрудник Антитеррористического центра упраздненного МНБ Фуад Фаталиев. Он заявил, что всех генералов принимал у себя покойный полковник МНБ Ильгар Алиев: «Я всего лишь выполнял приказы. Следствие в связи с операцией по задержанию Алекбера Гейдарова за выдачу фальшивых документов вел я. Мною были зафиксированы объяснения, данные А.Гейдаровым, после чего я его отпустил. Уже после я услышал, что Ильгар Алиев взял деньги у Алекбера Гейдарова. Но точной информации у меня нет».

Пострадавший возразил против этого и заявил, что не знаком со свидетелем.

На этом этапе обвиняемый Э.Гулиев возразил пострадавшему в связи с тем, что предположение, что разговоры о получении 300 тысяч манатов от А.Гейдарова вел Ильгар Алиев, не выглядят убедительными: «Представьте Ильгар Алиев получил деньги. Он должен был кому-то сообщить о получении 300 тысяч манатов? Это нелогично. С другой стороны, я не брал денег у пострадавшего. За что меня обвиняют по этому вопросу?».

Пострадавший А.Гейдаров также сказал, что не называл имя Э.Гулиева.

Э.Гулиев задал вопрос «тогда зачем я здесь сижу, в чем моя вина?». Пострадавший сказал, что не давал денег Э.Гулиеву. После этих слов между ними разгорелся спор.

А.Гейдаров сказал: «Я знаю, что там всеми делами руководите вы. Получением денег также вы распоряжались. Вы знали об этом. Поручение арестовать меня также дали вы».

Судья за вмешательство в судебный процесс вынес Э.Гулиеву предупреждение.

Затем по эпизоду Алескера Алиева в качестве свидетеля дал показания Айдын Аллахвердиев.

Процесс продолжится 4 августа.

Отметим, Эльчин Гулиев был начальником Антитеррористического центра упраздненного МНБ. После начатых в отношении сотрудников МНБ расследования он был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедрой в Академии МНБ имени Гейдара Алиева.

Эльчин Гулиев обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (Нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере и с применением угроз) УК АР.