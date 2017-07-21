Директор ЦРУ Майк Помпео в четверг вечером высказался агрессивнее, чем кто-либо из администрации Трампа, в адрес северокорейского диктатора Ким Чен Ына, сообщает ИноТВ со ссылкой на CNN.

Хотя госсекретарь США Рекс Тиллерсон раньше говорил, что США выступают против отстранения Ким Чен Ына от власти или свержения его правительства, Помпео заявил, что администрации нужно найти способ, чтобы «разлучить» диктатора с его растущим ядерным арсеналом.

«Будет прекрасно, если получится освободить полуостров от ядерного оружия, но опасность заключается в том, кто сегодня осуществляет над ним контроль, — отметил Помпео. — Таким образом, с точки зрения администрации, самое важное, что мы можем сделать, — это разлучить их. Верно? Лишить этой возможности того, кто может ею воспользоваться».

Помпео также дал понять, что не против смены режима в Северной Корее.

«Я уверен, что жители Северной Кореи — это прекрасный народ, который хотел бы ухода (Ким Чен Ына. — ред.)», — заявил директор ЦРУ.

Как отмечает американский канал, говоря о статусе отношений России и США, Майк Помпео не смог дать однозначную оценку. «Это сложно», — ответил он.

Трамп заявил, что хочет сотрудничать с Россией, чтобы победить ИГ, но Помпео уверен, что существует мало доказательств того, что Россия является союзником в Сирии или где бы то ни было ещё. По его мнению, у России и США разные цели в этом регионе.

Директор ЦРУ, однако, выразил надежду, что у США получится найти области, в которых они смогут сотрудничать с Россией, включая борьбу с терроризмом.

Что касается роли России в выборах 2016 года, Помпео считает, что Россия предприняла попытки, для того чтобы повлиять на их результаты, но он также отметил, что это было ожидаемо, сообщает CNN.