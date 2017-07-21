22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 33-38°, местами 40° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 38-40° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 557 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 27-28°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 28-29° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Местами подует порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 35-40°, местами 42° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 27-32° тепла.