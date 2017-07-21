«В нашу структуру не поступила какая-либо информация в связи с изменением места памятника Шаху Исмаилу Хатаи».

Об этом АПА сообщил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов.

По его словам, в настоящее время вопрос изменения места памятника не обсуждается: «На сегодняшний день могу сказать, что какой-либо информация в связи с изменением места памятника Шаху Исмаилу Хатаи у нас нет. О том, что будет завтра, пока говорить рано. Если в будущем будет реализовываться какая-либо программа государственного значения, то изменение места памятника станет возможным. Хочу снова повторить, что на сегодняшний день у меня нет какой-либо информации в связи с изменением места памятника».

З.Багиров добавил, что в связи с вопросом в Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма какого-либо обращения из организации по дорожной эксплуатации и транспорту не поступало.

Согласно информации, поступившей ранее, стало известно о том, что памятник Шаху Исмаилу Хатаи по улице Юсифа Сафарова г. Баку перенесут на другое место.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, перенос памятника необходим в связи с утверждением проекта оптимизации дорог: «С разрешения соответствующих структур памятник будет установлен в более целесообразном месте».