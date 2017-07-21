В Азербайджане до начала 2017-2018 учебного года осталось примерно 2 месяца. А с 29 июля начинается выбор специальностей. В преддверии выбора специальностей агентство Report провел опрос среди государственных вузов и выяснил ожидается ли рост цен на образование. Выяснилось, что среди государственных университетов цены на образование выросли в Бакинском Государственном Университете и Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете.

В ответ на запрос агентства в Бакинском Государственном Университете сообщили, что на новый учебный год предусмотрен незначительный рост: «По некоторым специальностям цены выросли примерно на 100-200 манатов. Рост цен не будет наблюдаться в массовом порядке. Рост цен в основном будет на бакалавриате. Что касается цен, общая плата за обучение варьируется между 1600-4800 манатов».

В Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете в 2017-2018-ом учебном году по сравнению с прошлым годом рост цен составляет примерно 300-500 манатов: «Для наиболее востребованных в современное время специальностей плата за обучение составляет 1800 манатов. По другим специальностям плата за обучение составляет 1600 манатов».

В Азербайджанском Медицинском Университете на факультетах лечебное дело и стоматологии плата за обучение составляет 3000 манатов, фармацевтики и медицинской профилактики — 2000 манатов. В новом учебном году роста цен не будет, цены останутся стабильными.

Высшее образование в Бакинской Высшей Школе Нефти бесплатное. В новом учебном году обучаться в вузе на бесплатной основе будут 135 студентов . Напомним также, что с нового учебного года студенты продолжат свое образование в сданном в эксплуатацию новом кампусе школы.

В Бакинском Славянском Университете в 2016-2017 учебном году уменьшился размер платы за обучение. В ценах на новый учебный год пока изменений нет. Плата за обучение варьируется в пределах 1400-2000 манатов. В вуз по всем факультетам предусмотрен прием 1085 студентов, из них 750 — в азербайджанский сектор (очно), 300 -в русский сектор (очно). В азербайджанском секторе предусмотрено заочного обучение 15-и, а в русском секторе 20 студентов.

В Азербайджанском Университете Языков плата за обучение составляет 1000-2500 манатов: «Несколько лет эта цена сохраняется, и в этом году она не изменится. В этом учебном году планируется прием 1400 бакалавров, 310 магистров».

В Азербайджанском Техническом Университете в 2017-2018-ом учебном году плата за обучение обучающихся на платной основе установлена с учетом социально-экономического положения студентов: «В университете цены на обучение варьируются в пределах 1400-1800 манатов. В университете на 9 факультетов очного и заочного образования в целом выделено 2135 мест».

В Азербайджанском Государственном Экономическом Университете (UNEC) в 2017/18 учебном году в цене на образование никаких изменений не планируется: «Плата за обучение варьируется между 1500-2600 манатов. В 2017/18 учебном году в UNEC для образования по ступени бакалавра предусмотрен прием 3415 студентов, по магистратуре выделено 1489 плановых мест. В Загатальском филиале ожидается прием 350 студентов».

В Сумгайытском Государственном Университете в ценах на образование никаких изменений не ожидается: «Очное и заочное обучение будет проводиться в прежнем порядке. Предусмотрено около 1800 плановых мест. Плата за обучение колеблется в пределах 1900 -1300 манатов».

В Азербайджанском Государственном Университете Нефти и Промышленности в связи с оплатой за обучение изменений не предусмотрено: «Только на заочном отделении вероятен рост цен на 100 манатов. Плата за обучение в зависимости от специальности варьируется в пределах 1600-1800 манатов, на заочном отделении — 1300-1500 манатов. На новый учебный год предусмотрено 2700 мест для приема в бакалавриат».

В Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики роста цен не предусмотрено. Плата за образование по различным специальностям варьируется между 1800-2000 манатов.

В Азербайджанском Университете Архитектуры и Строительства цены за обучение остаются прошлогодние, изменений нет: «Цены в зависимости от специальности варьируются в пределах 1800- 2300 манатов».

В Университете Культуры и Искусства не предвидится никаких изменений. Так, плата за обучение в бакалавриатеустановлена в размере 1800 манатов, а в магистратуре — 2000 манатов.