Группа лиц, проживающих по адресу 3-й микрорайон, ул. Гусейнбалы Алиева, пожаловалась на «горячую линию» министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в связи с вырубкой деревьев и проведении на их месте строительных работ.

Как сообщили Report в пресс-службе МЭПР, сотрудники министерства с участием жалобщиков провели расследование на месте.

Во время осмотра территории стало известно, что в Насиминском районе, 3-м микрорайоне на улице Джавадхана ЖСК «МИД-17» отведено 0,2 га земли под строительство здания, и названной компанией на зеленой территории начаты работы по закладке фундамента.

В ходе расследования было установлено, что на территории тяжелой техникой на корню незаконно уничтожено 5 деревьев различного диаметра, природе нанесен урон на сумму 5100 манатов.

Собранные по факту материалы переданы в Генпрокуратуры для правовой оценки. В соответствующие структуры направлено обращение для предотвращения правонарушений на территории в будущем.