В Китае за 6 месяцев текущего года более 210 тыс. чиновников разных уровней были наказаны за нарушение трудовой дисциплины и противоправные действия.

Такие цифры указаны в опубликованном докладе Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины, сообщает China Daily.

В докладе сказано, что среди лиц, понесших наказание, было 38 высокопоставленных государственных служащих из муниципальных министерств и администраций, более 1 тыс. чиновников уровня городских округов, 8,4 тыс. чиновников уездов, и около 129 тыс. сотрудников государственных предприятий и агентств.

По данным дисциплинарной комиссии, всего с начала года было получено 1,31 млн заявлений о нарушениях чиновниками трудовой дисциплины. По результатам проведенных расследований 179 тыс. чиновников получили партийное взыскание.

Чаще всего чиновники нарушали «инструкции из 8 пунктов» внутреннего кодекса поведения для членов Коммунистической партии Китая. В кодексе сказано, что чиновник в Китае должен вести скромный образ жизни, он не может принимать подарки, использовать служебный транспорт в личных целях, а также устраивать пышные празднования.

Если нарушение несущественное, то чиновник может получить наказание в ограничениях по службе. Таким наказанием может быть наложен запрет на повышение по службе, на срок от одного до трех лет, либо чиновник будет понижен в должности. А вот за серьезное нарушение могут отправить в тюрьму, либо даже приговорить к смертной казни.