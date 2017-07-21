Лицо российского президента угадывается во множестве безликих серых иконок, символизирующих учетные записи пользователей сети.

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера, который выйдет 31 июля, портрет президента России Владимира Путина.

Портрет российского президента на обложке Time составлен из «иконок» учетных записей пользователей сети различных оттенков серого цвета, а главная статья номера называется «Секретная программа, призванная сорвать план Путина по выборам».

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что Россия и потенциально другие страны вмешивались в американские выборы.

«Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены», — отметил он.