В Агджебединской районной центральной больнице произошел умер 24-летний пациент.

Как передает Report, житель села Ахмедагалы Агдамского района Сулейманов Эльчин Исмихан оглу 1993 г.р. обратился в Агджебединскую РЦБ, где ему поставили диагноз «растяжение кишечника».

Стоит отметить, что врачи 3 месяца назад сделали юноше операцию, которая не принесла избавления и желаемого результата. Молодой человек в течении 17 дней был прооперирован трижды.

Члены семьи утверждают, что Э.Сулейманов скончался из-за большой кровопотери во время последней операции, и винят в его смерти врачей.

В данный момент факт расследуется Агджебединской районной прокуратурой.