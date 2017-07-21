Кабинет министров Азербайджана усиливает контроль над соблюдением крупными государственными компаниями смет доходов и расходов.

Кабмин утвердил изменения в постановление «О смете доходов и расходов крупных госкомпаний», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно изменениям, если квартальный прогноз по доходам и расходам крупных госкомпаний исполнен на уровне +/-10%, то они должны представить в соответствующую госкомиссию объяснительную с указанием причин недовыполнения прогноза или его превышение. Секретариат комиссии, в свою очередь, ежеквартально должен готовить отчет об исполнении госкомпании сметы и представлять его на рассмотрение комиссии.

Крупные госкомпании также ежеквартально должны предоставлять (до 15 числа следующего месяца) в комиссию отчет об исполнении сметы доходов и расходов.

Согласно действующему законодательству смета крупных госкомпаний утверждается правительством.

К крупным госкомпаниям относятся порядка 10 организаций: SOCAR (Госнефтекомпания), ЗАО «Азербайджанские авиалинии», ОАО «Азерсу», ЗАО «Бакинский метрополитен», ОАО «Азерэнержи», ряд предприятий министерства транспорта, связи и высоких технологий и ряд других.