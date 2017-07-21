Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео выступил с утверждением, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы на протяжении более восьми лет.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в четверг на конференции по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо).

На вопрос о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы 2016 года в США, Помпео ответил: «Меня спрашивали об этом миллион раз. Да, конечно. И в те [выборы], которые были до них, и в те, что были до них». Его выступление транслировалось на сайте форума.

«Они [россияне] занимались этим уже очень давно. И не думаю, что у них есть намерения прекращать», — считает директор ЦРУ. Выборы президента проводятся в США раз в четыре года.