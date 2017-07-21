Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео выступил с утверждением, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы на протяжении более восьми лет.
Как передает ТАСС, об этом он заявил в четверг на конференции по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо).
На вопрос о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы 2016 года в США, Помпео ответил: «Меня спрашивали об этом миллион раз. Да, конечно. И в те [выборы], которые были до них, и в те, что были до них». Его выступление транслировалось на сайте форума.
«Они [россияне] занимались этим уже очень давно. И не думаю, что у них есть намерения прекращать», — считает директор ЦРУ. Выборы президента проводятся в США раз в четыре года.
Помпео также выступил с утверждением, что Россия в последние годы стала более активно использовать СМИ в своих интересах. «Раньше было дорого показывать ролик по телевидению, а теперь можно просто использовать интернет, чтобы распространять свои идеи», — пояснил он. «Они [россияне] нашли эффективный и простой способ влиять на нашу систему и нашу культуру, чтобы добиваться желаемых результатов», — добавил директор ЦРУ.