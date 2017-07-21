Число пострадавших при сильном землетрясении на греческом острове Кос превысило 120 человек, двое погибли.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.

Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил об обрушении ряда зданий, отметив, что речь идет о ветхих строениях, построенных еще до введения архитектурных норм, учитывающих опасность землетрясения. Землетрясение также повредило старинную крепость госпитальеров и минарет мечети.

На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.

Землетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.

Мечеть Дефтердар была построена в 1725 году во время османского владычества и является одной из достопримечательностей острова Кос.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 1.31 между турецким Бодрумом и греческим Косом.