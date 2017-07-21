Около 70 жителей турецкого города Бодрум обратились в больницы после сильного землетрясения.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает корреспондент турецкого телеканала NTV с места событий.

По информации телеканала, пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения, часть из них в панике выпрыгнула из окон, получив переломы, ушибы и порезы. Отмечается, что серьезных травм ни у кого нет.

Эпицентр произошедшего в ночь на пятницу землетрясения магнитудой 6,7, по данным Геологической службы США, находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Землетрясение вызвало небольшое цунами.

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильными были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. Землетрясение не привело к серьезным разрушениям, сообщила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек.