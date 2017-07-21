В ответном матче Лиги Европы УЕФА «Габала» одержала гостевую победу над польской «Ягеллонией» со счетом 2:0 (первый матч — 1:1).
Наш клуб пробился в следующий этап турнира.
В ответном матче Лиги Европы УЕФА «Габала» одержала гостевую победу над польской «Ягеллонией» со счетом 2:0 (первый матч — 1:1).
Наш клуб пробился в следующий этап турнира.
Дата: 2017/07/21 0:27
Раздел: Азербайджан, Спорт
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