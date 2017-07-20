США не признают итоги т.н. «президентских выборов» в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в ответе Государственного Департамента на запрос АПА.

«Во всеобъемлющем разрешении конфликта мы признаем роль населения Нагорного Карабаха в вопросе определении будущего. Однако, США не признают Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство, а также не признают итоги т.н. выборов, проведенных 19-го июля в Нагорном Карабахе. Эти выборы не скажутся на правовом статусе Нагорного Карабаха. Мы также отмечаем, что т.н. выборы не определяют окончательный статус Нагорного Карабаха и результат текущих переговоров, нацеленных на устойчивое и мирное решение проблемы», — отмечается в ответе на запрос.