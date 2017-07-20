В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Зире» провел встречу с румынской «Астрой».
Матч завершился со счетом 0:0. С учетом результата первой встречи (1:3) в следующий круг вышел клуб из Румынии.
В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Зире» провел встречу с румынской «Астрой».
Матч завершился со счетом 0:0. С учетом результата первой встречи (1:3) в следующий круг вышел клуб из Румынии.
Дата: 2017/07/20 22:56
Раздел: Азербайджан, Спорт
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