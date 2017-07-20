Певец группы Linkin Park наложил на себя руки

Музыкант Честер Беннингтон, певец группы Linkin Park, совершил самоубийство, сообщает Газета.ру со ссылкой на TMZ.

По данным источников в правоохранительных органах, Беннингтона нашли в его резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии 20 июля около 9.00 по местному времени (20.00 бак.вр.).

Беннингтон дружил с гитаристом, композитором и фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который также совершил самоубийство в мае этого года. 20 июля Корнеллу исполнилось бы 53 года.

Самый известный альбом группы — «Meteora», также Linkin Park известна по таким песням, как «Faint», «In The End», «Crawling», «Numb», «Breaking The Habit».