Глава департамента по вопросам контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что власти США очень плохо выполняют свою часть обязательств в рамках сделки по иранской ядерной программе, передает РИА Новости.

«Есть определенные «правила игры», которые нужно соблюдать, в том числе даже если ты являешься таким большим и влиятельным государством, как США», — отметил он.

По словам Ульянова, ядерная сделка предполагала определенные шаги со стороны Ирана, «которые он добросовестно выполняет», и встречные шаги со стороны «шестерки» западных и восточных стран.

«Американцы свою часть сделки выполняют очень плохо», — подчеркнул дипломат.

Он пояснил, что американские банки и их финансовая система «запугали финансовую банковскую систему всего мира».