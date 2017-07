Илон Маск получил устное разрешение от правительства на строительство тоннеля от Нью-Йорка до Вашингтона. Об этом, согласно информации Ленты.ру, предприниматель написал в своем Twitter.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins.

— Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.