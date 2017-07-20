В четверг состоялось итоговое заседание совместной комиссии Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана, созданной с целью определения «Правил и условий предоставления квартир сотрудникам СМИ», прозрачного и справедливого осуществления приема документов на основе этих правил и условий.

Как сообщили Trend в Фонде, на заседании комиссии был обсужден итоговый список отобранных сотрудников СМИ, которые по личным качествам отвечают условиям и критериям, объявленным комиссией.

Члены комиссии распределили квартиры с учетом заслуг кандидатов в сфере журналистики, состава их семьи, потребности в квартире.

Со списком сотрудников СМИ, которые были обеспечены квартирами, можно ознакомиться по ссылке.