Жительница населенного пункта Ишханасар Сюникской области Армении Анна Атанесян посредством социальных сетей обратилась к властям.

Как сообщает 1news.az, она выразила недовольство нечеловеческим обращением со своим родственником Артуром Татевосяном, проходящим военную службу в Карабахе ( ВС Армении незаконно находятся на оккупированных ими азербайджанских территориях, — ред.), который после сильного избиения был помещен в Гадрутский госпиталь.

По ее словам, размещенные в медицинском учреждении раненые и больные не получают нормального лечения и им не оказывается специализированная помощь.

В большинстве случаев родители сами покупают лекарственные препараты и медицинские принадлежности для своих детей.

В конце своего обращения Анна Атанесян призывает пользователей социальных сетей не доверять властям, оказывать финансовую и моральную помощь военнослужащим, проходящим лечение в госпитале.