Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики России в области военно-морской деятельности. Они, согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, будут действовать до 2030 года.

Как сообщает РБК, в официальной бумаге в качестве основных угроз и опасностей национальной безопасности страны в документе, в частности, названо «стремление ряда государств, прежде всего США и их союзников к доминированию в Мировом океане», а также «к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил».

Кроме того, угрозой российские власти, согласно утвержденному документу, считают «наличие очагов эскалации вооруженных конфликтов на территориях, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации и ее союзников».​

«Россия не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-Морским Флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям», — утверждается также в документе.