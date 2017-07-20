Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за необходимость изменить политику Берлина в отношении Турции. Об этом, как сообщает Лайф, написал в своем «твиттере» ее пресс-секретарь Штефан Зайберт.
— Меры против Турции, анонсированные министром иностранных дел, необходимы и неизбежны, — процитировал он госпожу Меркель.
Kanzlerin #Merkel:»Die vom Außenminister vorgestellten Maßnahmen ggü. der Türkei sind angesichts der Entwicklung notwendig und unabdingbar.»
— Steffen Seibert (@RegSprecher) 20 июля 2017 г.
Ранее об ужесточении политики Берлина по отношению к Анкаре заявлял и глава немецкого МИД Зигмар Габриэль. Речь шла, в частности, о возможном сокращении инвестиций в Турцию.
— Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности, когда там ставят предприятия в один ряд с террористами, — считает министр.
Напомним, охлаждение в отношениях двух стран началось после отказа немецкой стороны выдать Турции военных, причастных, по мнению Анкары, к попытке госпереворота в июле прошлого года. После этого Турция заявила о своём решении закрыть авиабазу Инджирлик для посещения немецкими депутатами. Кроме того, стороны неоднократно срывали двусторонние контакты.