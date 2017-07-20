Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за необходимость изменить политику Берлина в отношении Турции. Об этом, как сообщает Лайф, написал в своем «твиттере» ее пресс-секретарь Штефан Зайберт.

— Меры против Турции, анонсированные министром иностранных дел, необходимы и неизбежны, — процитировал он госпожу Меркель.