Пожарные пытаются потушить пожар, начавшийся в Гирканском национальном парке.

Как сообщает Report, пожар зафиксирован в лесном массиве на 19-20 км дороги Лянкяран-Лерик на территории Лянкяранского района.

Данная территория является лесной зоной, расположенной вблизи административной границы Лянкяранского и Лерикского районов.

О пожаре была проинформирована Лянкяранская государственная противопожарная служба Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия привлечены 3 пожарные машины и живая сила.