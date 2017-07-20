Столица Азербайджана Баку проявляет заинтересованность в проведении турнира претендентов на мировую корону в 2018 году.

Кроме него выставить кандидатуры хотят столица Великобритании и один из городов Германии, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова.

При этом в пользу Баку говорит проведенная им в прошлом году Всемирная олимпиада.

«По месту проведения турнира претендентов появляется определенная ясность. В настоящее время интерес к организации соревнования проявляют в столице Великобритании Лондоне, а также в шахматной федерации Азербайджана, ведь в Баку в 2016 году была проведена одна из лучших в истории FIDE Всемирная Олимпиада. Также у меня были переговоры со спонсорами, которые хотели бы провести соревнования в Германии», — заявил Кирсан Илюмжинов.

Чемпионат мира по шахматам с участием восьми гроссмейстеров должен пройти в первом полугодии следующего года. Действующим обладателем шахматной короны является норвежец Магнус Карлсен, который в ноябре 2016 года в Нью-Йорке выиграл у россиянина Сергея Карякина на тай-брейке в быстрые шахматы со счетом 3:1 (матч в классические шахматы завершился вничью — 6:6).