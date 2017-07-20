Департамент Казначейства США по управлению иностранными активами оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на $ 2 млн из-за нарушения санкций, сообщает Лайф со ссылкой на решение департамента.

Поводом для этого стало заключение американской компании 8 контрактов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным по нефтегазовым проектам. Стороны достигли договоренности в мае 2014 года. Тогда США уже ввели санкции против России из-за ситуации на Украине.

По данным с сайта «Роснефти», в мае 2014 года Сечин и президент ExxonMobil Development Нил Даффин совместным договором продилил срок соглашения по проекту «Дальневосточный СПГ». Помимо этого, глава российской нефтяной компании и президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер подписали соглашение об услугах консорциумом «Сахалин-1» по бурению, добыче, транспортировке углеродов с Северной окончености месторождения Чайво.