Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, сказал в интервью Trend посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.
В то же самое время Чехия считает какое-либо военное решение конфликта неприемлемым, отметил дипломат.
Как и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Чехия поддерживает мирное решение, которое будет исходить из компромисса, достигнутого обеими конфликтующими сторонами и которое будет соответствовать принципам международного права, сказал посол.
Официальная Прага также считает принципиальным проведение непосредственных переговоров между сторонами конфликта, сказал дипломат.