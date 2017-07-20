Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, сказал в интервью Trend посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

В то же самое время Чехия считает какое-либо военное решение конфликта неприемлемым, отметил дипломат.

Как и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Чехия поддерживает мирное решение, которое будет исходить из компромисса, достигнутого обеими конфликтующими сторонами и которое будет соответствовать принципам международного права, сказал посол.

Официальная Прага также считает принципиальным проведение непосредственных переговоров между сторонами конфликта, сказал дипломат.