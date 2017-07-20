В Индии закончен подсчет голосов на выборах президента страны. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.

14-м по счету главой Республики Индия избран кандидат от правящей «Бхаратия Джаната парти» (BJP) Рам Натх Ковинд. За него отдали голоса 2390 членов коллегии выборщиков из пяти тысяч. Его соперница, Мира Кумар, получила 1844 голоса.

25 июля 71-летний Ковинд принесет присягу и станет новым президентом страны. Перед этим ему придется выйти из партии.

Ковинд с 1991 года он является членом BJP. С 1994 по 2006 год он был членом верхней палаты индийского парламента, с 2015 по 2017 занимал пост губернатора штата Бихар.

Ковинд — второй представитель касты неприкасаемых во главе страны после Кочерила Рамана Нараянана, занимавшего эту должность с 1997 по 2002 год. Как предполагают эксперты, BJP, выдвинув Ковинда, надеется заручиться голосами неприкасаемых, которые составляют примерно 20 процентов населения страны и обычно голосуют за Индийский национальный конгресс или за местные партии.