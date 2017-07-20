В Лерикском районе скончался 64-летний мужчина, на которого упало дерево.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Чайруд.

В лесу на местного жителя Фезана Мурадова 1953 г.р. упало дерево.

Он поехал в лес на грузовике, чтобы привезти древесину. Несчастный случай произошел по неосторожности, когда мужчина рубил дерево.

Ф.Мурадов скончался на месте происшествия.

О случившимся была проинформирована дежурная часть отделения полиции. На данный момент обследуется место происшествия.

По факту ведется расследование.