Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по вопросам Палестины и Аль-Кудса Самира Бакра и постоянного представителя ОИС при ООН Акшина Мехдиева.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, С.Бакр высоко оценил проведенную в Баку при организационной поддержке ООН и ОИС «Международную конференцию в связи с проблемой Иерусалима», поблагодарил Азербайджан за принятие у себя этого мероприятия.

В свою очередь, Э.Мамедъяров отметил, что по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева 2017 год был объявлен в стране годом Исламской солидарности. Министр подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию связей с ОИС. Эльмар Мамедъяров заявил, что ОИС является незаменимой платформой для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами исламского мира.

На встрече деятельность Азербайджана в государствах-членах ОИС в качестве страны-донора, а также вклад нашей страны в работу организации получили высокую оценку.