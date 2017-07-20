Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров приветствует поддержку со стороны ООН проведения субстантивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Э.Мамедъяров принял в четверг в Баку помощника генсека ООН по политическим вопросам Мирослава Йенчу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

«Э.Мамедъяров отметил, что поддержка со стороны ООН субстантивных переговоров по урегулированию карабахского конфликта, приветствуется азербайджанской стороны»,- говорится в сообщении.

Министр проинформировал своего собеседника о ходе переговорного процесса. Он отметил, что должен быть обеспечен полный и безоговорочный вывод войск Армении из оккупированных территорий Азербайджана согласно резолюциям Совбеза ООН.

Э.Мамедъяров подчеркнул роль Верховного комиссара ООН по делам беженцев в решении проблем азербайджанских граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате нагорно-карабахского конфликта.