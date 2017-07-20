Президент Азербайджана Ильхам Алиев призывает общественность и СМИ страны активизировать усилия с целью доведения до мировой общественности правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте., сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

«Не только Нагорный Карабах, но и нынешняя территория Армении являются историческими азербайджанскими землями. Нельзя сегодня сравнивать слабую Армению с сильным Азербайджаном. Нашим единственным слабым местом являлись СМИ», — сказал И.Алиев в четверг.

По его мнению, слабость освещения конфликта в международных СМИ была связана с объективными причинами. «Армянская диаспора, особенно в крупных странах, имеет сильные позиции, широкую бизнес сеть. Кроме этого, они занимались подкупом ряда политиков, посредством госструктур старались осветить свою позицию по конфликту. Однако, нам удалось переломить эту ситуацию», — отметил он.

При этом И.Алиев призвал госструктуры, общественные организации и СМИ Азербайджана усилить работу в направлении освещения правды о нагорно-карабахском конфликте. «Необходимо выступать единой политикой в этом вопросе и нужно усилить эту политику», — добавил глава государства.

По его словам, несмотря на то, что политические элиты различных государств осознавали, кто является агрессором, а кто жертвой в армяно-азербайджанском конфликте, тем не менее, иностранные СМИ продолжали вводить мировую общественность в заблуждение касательно основных причин проблемы.

«Представители иностранных СМИ либо по незнанию, либо целенаправленно преподносили информации о конфликте общественному мнению в лживом и искаженном виде», — сказал И.Алиев.

Он подчеркнул, что большую роль в этом играет армянское лобби. «Потому что они ежедневно работают против нас, ежеминутно их основной целью является Азербайджан. Ведь им известно, что Азербайджан усиливается, обладает большими возможностями, азербайджанское государство и народ никогда не смирятся с этой оккупацией, и освободит свою территориальную целостность», — отметил президент.