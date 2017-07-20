Азербайджан – правовое государство, и решение суда требует уважительного отношения, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя решение суда в отношении Александра Лапшина.

Решением суда первой инстанции Александр Лапшин приговорен к трем годам лишения свободы, и справедливость восторжествовала, сказал Гаджиев.

По его словам, во время следствия и на судебном процессе все права Александра Лапшина были обеспечены. Также в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях были созданы все необходимые условия для представителей консульств стран, гражданином которых Лапшин является, для контактов с ним, сказал Гаджиев.

«Пользуясь случаем, призываем граждан иностранных государств не становиться инструментом пропаганды Армении, воздержаться от незаконных посещений оккупированных территорий Азербайджана и незаконных действий на этих территориях», — сказал Гаджиев агентству Тренд.

«Азербайджан и дальше продолжит предпринимать решительные и необходимые шаги по преследованию в рамках национального и международного права для предотвращения деятельности против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, незаконных действий на наших оккупированных территориях», — сказал Гаджиев.