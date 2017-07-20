Президент Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении экс-министру финансов Авазу Акпер оглу Алекперову почетного звания «Заслуженный учитель» за плодотворную деятельность в сфере образования в стране.
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Президент Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении экс-министру финансов Авазу Акпер оглу Алекперову почетного звания «Заслуженный учитель» за плодотворную деятельность в сфере образования в стране.
Дата: 2017/07/20 17:15
Раздел: Азербайджан
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