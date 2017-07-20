«Наблюдаемая в настоящее время на территории Азербайджана погода характерна для июля и соответствует климатической норме».

Об этом заявил Report научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии, климатолог Магеррам Гасанов.

Климатолог сказал, что в настоящее время в Баку температура воздуха составляет 35-37 градусов тепла: «Для столицы среднемесячная температура воздуха составляет 26-27 градусов тепла. Несмотря на то, что в отдельные дни температура воздуха выше, при усредненном подсчете она будет близка к среднемесячной температуре. Самая высокая температура, то есть 40 градусов, может наблюдаться в Центральном Аране и в Нахчыване. Но это не суточная температура, высокая температура воздуха наблюдается днем».

По его словам, в настоящее время в Азербайджане царят тропические воздушные массы: «Эти воздушные массы пришедшие из Северной Африки, Аравии — устойчивы. Такие воздушные массы обычно царят 3-5 дней».

Магеррам Гасанов отметил, что в июле и августе в Азербайджане не так прохладно, обычно бывает жара до первой декады августа: «В последующие дни на территории страны температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы. Но резкого понижения температуры воздуха не ожидается. То есть, похолодания с разницей в 5 градусов не будет, погода в общем будет ближе к норме».

Специалист, говоря о влиянии такого воздуха на сельское хозяйство, отметил, что в настоящее время наблюдаемые погодные условия полезны для некоторых фруктов и бахчевых: «Например на виноград, арбуз, дыню жаркая погода влияет благотворно, их качество и сладость будут лучше».

Специалист отметил, что относительная влажность воздуха в норме должна составить 40-45 процентов: «Но при такой температуре относительная влажность воздуха доходит до 65 процентов. По этой причине опасения людей по поводу их состояния здоровья естественны. В результате увеличения влаги в воздухе наблюдается снижение кислорода, в результате чего в организме может возникнуть беспокойство».