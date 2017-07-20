Автомобиль, которым управлял 48-летний житель республики Азербайджан, налетел на тросовое ограждение на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. В результате пострадали водитель и его пассажир, сообщает portalminvod.ru.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Андроповском районе в минувшую среду, 19 июля, около 15 часов дня.

Водитель «ВАЗ-21154» отвлёкся от дороги, не справился с управлением, в результате чего автомобиль на полной скорости врезался в тросовое ограждение. Автомобилист и его пассажир получили травмы головы и грудной клетки. Оба жители республики Азербайджан. Сейчас они находятся в больнице Невинномысска. От более трагичных последствий путников спасли ремни безопасности. У автомобилиста взята кровь на установление состояния опьянения.