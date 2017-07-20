Мамедов Асиф Бахадур оглы — так звали мужчину, которого двое киллеров расстреляли возле ТРЦ «Проспект» в Киеве. По данным СМИ, три года назад он убил человека и скрывался от российского правосудия, сообщает Обозреватель. Жертве киллеров 53 года. «Комсомольская правда в Кемерово» в феврале 2015 года сообщала, что на «Кузбассе полицейские разыскивают уголовного преступника, подозреваемого в убийстве — это 50-летний Мамедов Асиф Бахадур оглы. Рост преступника – 180 см, плотное телосложение, особых примет не было».

Другое издание — «Родной Новокузнецк» — рассказывало подробности убийства: гражданин Азербайджана встретился в гостинице с земляком для деловых переговоров, но кавказские бизнесмены не смогли договориться, поругались, Мамедов, достав пистолет, застрелил своего партнера», — сообщило издание.

Киллеров в Киеве пока не нашли, об их приметах ничего не известно. СМИ сообшают, что Мамедова к ТРЦ подвез знакомый, так как он с кем-то по телефону договорился о встрече. За минуту до смерти Мамедов стоял на парковке и курил.