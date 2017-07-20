Американский музыкант, лауреат премии «Грэмми» Стиви Уандер женился в третий раз.

Как сообщает People, избранницей 67-летнего исполнителя стала 42-летняя Томика Робин Брейси. Церемония прошла в Лос-Анджелесе в отеле Bel-Air.

«Это была красивая свадьба. Церемония получилась роскошной и очень романтичной. Присутствовали знаменитые гости, в том числе Джон Ледженд», — рассказал источник.

На фотографиях, попавших в социальные сети, запечатлён танец Уандера с дочерью и невестой.

Сообщается, что на свадебной церемонии выступили Кеннет Брайан Эдмондс, Фаррелл Уильямс, Ашер. Кроме того, Уандер исполнил серенаду для невесты.