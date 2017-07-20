МИД РФ и Генеральная прокуратура могут потребовать передачи блогера Александра Лапшина России, такие переговоры ведутся, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура могут в рамках международной конвенции 1993 года и 2007 года о правовой помощи по уголовным делам требовать передачи его (А.Лапшина — ИФ) для производства уголовного дела на территории нашей страны. Такая работа, как мне известно, ведется, идет переговорный процесс», — сказала Т.Москалькова журналистам в четверг.

Она отметила, что выдача А.Лапшина Белоруссией Азербайджану является нарушением прав гражданина РФ. «Я по этому поводу обращалась в Белоруссию с ходатайством о том, чтобы он не был выдан Азербайджану. Но, к сожалению, было принято другое решение. Мне кажется, это является нарушением прав гражданина РФ», — сказала Т.Москалькова.