«Как и в каждой стране, и в Азербайджане журналистика должна отражать истину. Вы хорошо знаете, что сегодня надо говорить об этом в мировом масштабе, поскольку не всегда так бывает. Мы видим, во многих странах мира ведутся информационные кампании. Эти кампании носят как внешний, так и внутренний характер. Зависит от того, какой вопрос народится в повестке, и какие преследуются цели. Эти цели во многих случаях воспринимаются как боле важный фактор, чем истина. Поэтому считаю, в журналистике, в первую очередь, на первом месте должны стоять принципы правды».

Как сообщает АПА, об этом на церемонии распределения квартир в очередном здании для журналистов по случаю Дня национальной печати заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в азербайджанской прессе стало гораздо меньше ложной, предвзятой информации.

«Это видит и общество, и журналисты. Конечно, это становится возможным в результате деятельности журналистов, повышения их ответственности. В то же время каждый орган прессы хорошо знает, что солгать можно один раз, два раза, три раза. Однако после этого никто не будет верить этому СМИ, и оно потеряет уважение. По этой причине процесс торжества принципов правды, конечно, заслуживает внимания, и я считаю, в последние годы в Азербайджане в этом направлении имеются серьезные подвижки», — сказал глава государства.

По словам президента Азербайджана, журналистика по возможности должна быть объективной: «Так как достичь полной объективности трудно. Каждый человек хочет он того или нет, допускает субъективность, и журналисты здесь не исключение. На журналистах лежит очень большая ответственность. Их слово может и обидеть, и создать проблему, а может и решить ее. Поэтому прошу в журналистике проблеме ответственности уделять больше внимания. Этот процесс идет параллельно с правдой, объективностью».

Глава государства сказал, что в последние годы азербайджанская журналистика в этом направлении стала более ответственной, более выдержанной. Уже редко можно встретить безответственные сообщения, которые унижают достоинства людей, оскорбляют их: «С этой точки зрения наши журналисты находятся впереди некоторых так называемых политиков. Считаю, реформы в журналистике в этом направлении продолжатся. Мы хорошо помним, какие приоритеты отдавались в журналистике 1990-е годы. В то время мы столкнулись с неприглядной картиной. В отдельных СМИ большую роль играли оскорбление, клевета, оговор. Но сегодня и наше общество, и наша журналистика развились. Считаю, что сегодня ответственность журналистов находится на высоком уровне, абсолютное большинство нашей журналистики – здоровая журналистика».