Место встречи президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, пока не определена, сказал на брифинге в четверг замдиректора департамента печати МИД России Артем Кожин.

По его словам, информация, которая ранее была напечатана в газете «Известия», со ссылкой на диписточник в МИД, о том, что следующая встреча лидеров двух стран пройдет в Москве, не соответствует действительности.

«Мы обратили внимание на статью в «Известиях». Мы хотели бы отметить фактические неточности, допущенные в публикации», — сказа он.

На консультациях тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ было предложение организовать встречу президентов до конца этого года, сказал Кожин, добавив, что место встречи предметно не обсуждалось.