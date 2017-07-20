В Баку одежда иранского туриста вызвала протест.
Как передает GoldNews.az, инцидент произошел в 28 Mall.
Турист в рубашке с надписью «Армения» вошел в торговый центр. После протестов окружающих охранники заставили туриста сменить одежду.
В Баку одежда иранского туриста вызвала протест.
Как передает GoldNews.az, инцидент произошел в 28 Mall.
Турист в рубашке с надписью «Армения» вошел в торговый центр. После протестов окружающих охранники заставили туриста сменить одежду.
Дата: 2017/07/20 15:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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