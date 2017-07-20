В этом году от девушек в хиджабе, желающих сдать документы в вузы Узбекистана, потребовали завязать платки сзади узелком и не надевать мусульманскую одежду. Им было заявлено, что в противном случае, документы у них не примут. Аналогичное требование прозвучало и в адрес абитуриенток, носящих короткие юбки и шорты, пишет радио «Озодлик».

По словам источника, сообщившего об этом «Озодлику», некоторые девушки, мечтавшие стать студентками Кокандского государственного педагогического института, были вынуждены выполнить требование администрации вуза.

Между тем, Узбекская редакция Би-Би-Си сообщила о том, что в Андижанском государственном университете в этом году не приняли документы у абитуриенток в хиджабе.

Представители данного вуза подтвердили эту информацию, добавив, что исполняли требование, поступившие из Ташкента.

Сотрудники Государственного педагогического института в Навои подтвердили «Озодлику» информацию о том, что не приняли документы у абитуриентов, пришедших в открытой одежде:

«Этике одевания нужно следовать еще будучи абитуриентом. Ведь они будущие учителя, которые будут обучать молодое поколение», – сказал в разговоре с репортером сотрудник Государственного педагогического института в Навои.