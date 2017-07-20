Сегодняшняя тема наверняка никого из читателей не оставит равнодушной, потому что касается она всех, кто родом из прошлого. А точнее, из того самого прошлого, в котором мы и наши родители проходили через светлую пору детства. Наше детство не признавало пассивных действий, приветствовалась только энергия, бьющая через край.

И именно поэтому, глядя на современных детей, которые даже выйдя во двор, утыкают носы в гаджеты, мне становится странно: вроде бы детство — самая активная пора жизни, когда хочется бегать и играть. А, может быть, современные дети просто не знают, во что именно играли их родители? А родители делали луки из веток, мечи из палок и бежали в ближайший парк – играть в Робина Гуда. Хотя современным детям уже не интересен герой из Шервудского леса, им гораздо интереснее Спайдер Мэн. Ничего не поделаешь, у каждого времени – свои герои.

Так какими же они были, любимые игры нашего детства? Давайте вспомним.

Семь стекол

Ну и доставалось же нам в детстве от соседей из-за этой игры! На асфальте рисуется большой круг, в центре которого располагается еще один, меньшего диаметра. Вокруг внутреннего круга рисуют 7 маленьких кругов. В центральный круг складывают 7 стекол, которые ведущий разбивает мячом и раскладывает по семи маленьким кружкам. Остальные игроки должны вернуть стекла в круг, а ведущий мешает, сбивая их мячом. Игра развивает зрение, реакцию и учит работе в команде.

Казаки-разбойники

Команда разделялась на две группы по принципу «плохой-хороший». Целью игры было выведать пароль. Участники заранее договариваются друг с другом, в пределах какой территории можно играть, а куда выходить запрещено, например, за территорию двора выходить нельзя.

Участники команды «Разбойники» проводят внутреннее совещание и загадывают секретную фразу, которая будет служить паролем.

Члены команды «Казаки» отходят в сторону таким образом, чтобы не видеть участников другой команды. Для этого можно пойти внутрь подъезда или спрятаться за углом одного из домов.

Разбойники берут мел и рисуют на асфальте большой круг, который знаменует начало движения.

Далее от этого круга рисуются стрелки в том направлении, куда команда «разбойников» будет убегать.

Стрелки можно рисовать абсолютно на любой поверхности: на дереве, бордюре, скамейке, стене дома. По сигналу команда «разбойников» начинает убегать в соответствии с разметкой стрелок.

Впоследствии можно разбойникам разделиться на мини-группы и рисовать стрелки в разных направлениях, чтобы запутать ищущих их казаков. Как правило, время, в течение которого разбойникам нужно успеть спрятаться, ограничено и составляет в среднем 20 минут.

Основная задача разбойников – как можно лучше спрятаться. Поэтому чем более запутанными будут нарисованные стрелки, тем сложнее казакам будет найти разбойников.

Пока разбойники прячутся, казаки обустраивают у себя «темницу» — место, где они будут впоследствии пытать пойманных разбойников. Для этого очерчивают ее границы, пытаются внешними средствами спрятать ее от посторонних глаз.

Далее, ориентируясь по стрелкам, казакам необходимо найти разбойников и привести к себе в темницу, где их начинают «пытать» при помощи щекотки. Казак, который поймал разбойника, остается сторожить его в темнице в то время как остальные казаки продолжают охоту за разбойниками. Оставшиеся на свободе разбойники имеют право нападать на темницу и освобождать члена своей команды.

Основная цель игры – выведать казакам секретный пароль у разбойников. В таком случае казаки считаются победителями. Также если в темнице оказались все разбойники, победа присуждается команде казаков. Как правило, проигравших игроков «казнят»: им всем достается по одному щелбану. И всем весело – казнимым в том числе! Игра укрепляет командный дух, скорость, смекалку и вырабатывает в ребенке качества лидера.

Птички на дереве

Игра по сути простая: собирается команда, участники которой начинают активную погоню друг за другом. Чтобы не проиграть, в процессе погони нужно взбираться на скамейки и бордюры и перебегать, меняя препятствия. Проигрывает тот, кто не успел взобраться на возвышенность. Игра отлично развивает маневренность.

Вопрос-ответ

Прекрасная игра, развивающая эрудицию и память. Одна из самых любимых игр моего детства. Помню, как мы готовились к ней: назначался день, когда мы должны были сразиться в так называемой «битве умов». Тема обговаривалась заранее. Подготовка проходила активно: за день до начала «битвы» мы делали выписки из учебников и энциклопедий, записывали вопросы на бумажки, скручивали их и клали в коробку. Затем, в день игры, собирались либо во дворе, либо у кого-то в квартире. Ответившему на большинство вопросов правильно преподносился приз – книга. В принципе, сегодняшнее подрастающее поколение тоже может играть в игры подобного рода, благо есть интернет, благодаря которому информации можно собрать гораздо больше.

Найди цвет

Тоже хорошая игра. Называется цвет, озвучивается время. В течении 5-6 секунд после озвучивания цвета участники игры должны были найти этот цвет (машина, дверь, чья-то майка или брюки) и прикоснуться к нему. Не успевший обнаружить нужный цвет выбывал из игры. Игра отлично развивает реакцию и внимание.

А так же: резинки, футбол, чехарда, ловитки, войнушки, салки, классики, прятки, испорченный телефон, монах в синих штанах, морская фигура, замри, съедобное-не-съедобное. Если поднапрячь память как следует, то можно вспомнить еще как минимум 7-8 игр, а то и больше. Мы обожали так же и настольные игры – домино, шашки, шахматы, карты, нарды, лото – позже – монополию. Максимум, что можно увидеть сегодня из детских командных игр – это футбол (если найдут, где в него играть), иногда — прятки. Большинство игр, о которых говорится в этой статье, осталось разве что в нашей памяти.

А ведь все эти игры развивали в нас способность думать и соображать в экстремальных ситуациях, они учили нас самому главному в жизни – дружбе, поддержке, игры эти выявляли слабаков и лидеров.

Время однозначно работает против динамики: если раньше родители не могли загнать нас домой, то современным родителям с трудом удается выпихнуть ребенка во двор. И если ребенок выходит из дома, то обязательно с гаджетом, в котором есть Фейсбук, Ютуб и «стрелялки». Реальные «войнушки» современными мальчишками почему-то отвергаются напрочь, хотя все поколения детей просто обожали эту игру.

Почему же современные дети предпочитают виртуальную жизнь, меняют живое общение на социальные сети, подвижные игры на «крошилово» в Counter-Strike? Все началось с того момента, как в нашу жизнь пришел «тетрис», а затем – в 90-х — детство захлестнула эра компьютерных салонов, подмявшая под себя несколько поколений.

Кроме того, существует еще целый ряд социальных причин, связанных с нежеланием детей играть в активные игры на свежем воздухе: это, прежде всего, отсутствие детских площадок в большинстве дворов и большое количество припаркованных в тех же дворах машин. А потому дети зачастую делают выбор в пользу виртуального мяча, отвергая реальный. Да и программа в школах усложнена до такой степени, что детям реально уже даже не до футбола, тем более, что играть в эту командную игру попросту негде.

Бытует мнение, что виртуальные игры развивают в детях стратегическое мышление, но мне почему-то с трудом в это верится: если современный ребенок попадет в экстремальные условия – без интернета и гаджета, он вряд ли сможет ориентироваться в условиях реальности. Если вчерашние дети умели разжигать костер при помощи увеличительного стекла, то современным обязательно потребуется зажигалка. Если вчерашние дети могли определять время по движению тени, отбрасываемой прутиком, то сегодняшним обязательно потребуются часы. Теория без практики равносильна нулю и примеров можно приводить очень много.

О практике хочется сказать отдельно: современным детям, практически лишенным детства (того самого настоящего детства) совершенно нечем занять свой досуг. Откуда взяться практике жизни, если канула в Лету эра пионерских лагерей? Некому ставить палатки, разжигать костры, ходить в походы, устраивать забеги и заплывы, давать клятвы, рассказывать страшные истории перед рассветом. Атрибутика настоящего детства, ее главная составляющая – осталась только в нашей памяти. Хотя истории свойственно повторяться, и это немного успокаивает. Возможно, придет время, когда ребенок отбросит свой мобильный телефон, и возьмет в руки книгу – настоящую, пахнущую сладким запахом библиотеки. Или побежит во двор, соберет команду и начнутся прятки, догонялки, казаки-разбойники, семь стекол…. К детям снова вернется тот самый чистый мир, в котором рулят настоящие герои. И мир станет добрее, чище и лучше.

Яна Мадатова